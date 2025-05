BAHIA

PM é condenado a 14 anos por morte de aposentado diagnosticado com esquizofrenia

Crime ocorreu em fevereiro de 2020

O tribunal do júri determinou a condenação do policial militar Lucas Silva Matos pelo assassinato de um homem aposentado por invalidez decorrente de problema mental. O crime ocoreu em fevereiro de 2020, na cidade de Mucuri, no sul da Bahia. Lucas foi condenado a 14 anos de prisão, em regime fechado, e deverá perder o cargo na corporação após o trânsito em julgado - quando não houver mais possibilidade de recursos. >