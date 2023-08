PM encontra 200 kg de drogas em esconderijo de facção no bairro de Tancredo Neves

A Polícia Militar da Bahia localizou nesta terça-feira (29) aproximadamente 200 kg de drogas em um esconderijo de facção no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. O material pertencia a traficantes que fugiram da Bahia, mas acabaram capturados em Minas Gerais no último domingo.



A droga estava dividida em tabletes e em 500 porções prontas para a comercialização. Integrantes da organização criminosa escondiam as drogas em um imóvel na localidade do Buracão, no bairro de Tancredo Neves.