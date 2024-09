OPERAÇÃO PRENÚNCIO

PM suspeito de dar arma a empresário que encomendou morte é alvo de busca na Bahia

Mandados que tem PM como alvo são cumpridos um dia após a prisão do empresário

Da Redação

Publicado em 25 de setembro de 2024 às 09:50

PM suspeito de dar arma a empresário que encomendou morte é alvo de busca na Bahia Crédito: Divulgação

Um policial militar, lotado no 24º Batalhão de Polícia Militar, em Brumado, no sudoeste baiano, é alvo de de busca e apreensão nesta quarta-feira (25). Durantes as buscas foram apreendidos dois veículos, celulares e documentos. O policial é suspeito de ter fornecido arma de fogo ao empresário Cézar Paulo de Morais Ribeiro, que foi preso denunciado pelo homicídio de Weliton Pereira Santana.

O empresário foi preso na última terça-feira (24), durante a Operação Holofote. Já o policial é alvo da Operação Prenúncio, deflagrada de forma integrada pelo Ministério Público da Bahia (MPBA), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) e da 3ª Promotoria de Justiça de Brumado, pela Corregedoria da Polícia Militar (Correg) e 24º Batalhão da Polícia Militar.

Cézar Paulo foi preso denunciado pelo homicídio de Weliton Pereira Santana, ocorrido em 6 de março deste ano, às margens da rodovia BR-122, no município de Caetité. O Gaeco investiga o envolvimento do PM com a associação criminosa liderada pelo empresário. O mandado de busca e apreensão foi expedido pela Vara Criminal de Brumado para o aprofundamento das investigações.

Segundo a denúncia do MP, César Paulo Ribeiro é suspeito de chefiar uma organização criminosa de tráfico de drogas e teria ‘encomendado’ a execução da vítima, também integrante do grupo criminoso. As investigações apontam que Weliton Pereira foi morto por integrantes da organização. Ele foi surpreendido pelos próprios comparsas e alvejado com diversos disparos de arma de fogo. O crime teria sido cometido por motivo torpe em razão de ‘vingança’ por dívidas com a facção criminosa.