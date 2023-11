PMs acusados de fazer parte de grupo de extermínio são alvo de operação policial na Bahia

Cinco policiais militares são alvo de uma operação iniciada nesta manhã de terça-feira (14), na Bahia e em Pernambuco. Os PMs são suspeitos de envolvimento em um grupo de extermínio. Ao todo, são cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nas residências dos PMs em Salvador, Senhor do Bonfim e Petrolina, essa última em Pernambuco.



A Operação Moranga é conduzida pelo Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco Norte), do Ministério Público estadual, em parceria com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), por meio da Força Correcional Especial Integrada (Force), a Corregedoria da Polícia Militar (Correg) e a Polícia Civil de Petrolina.