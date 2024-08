INVESTIGAÇÃO

PMs presos são investigados por duas mortes após sequestro em Lauro de Freitas

Crime aconteceu no mês passado. Dois policiais são da ativa e outro, da reserva

Publicado em 29 de agosto de 2024 às 08:11

Policiais militares foram presos em operação da Polícia Civil Crédito: Poliana Lima/Polícia Civil

Os policiais militares presos, nesta quinta-feira (29), por suspeita de extorsão e sequestro são investigados pelas mortes de dois homens. Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram no mês de julho.

“As investigações iniciaram após familiares de duas vitimas relatarem o desaparecimento no dia 11 do mês passado. Segundo eles, os investigados pediram valores para liberação, e no dia seguinte, os dois sequestrados foram encontrados mortos”, disse o diretor do Deic, Thomas Galdino.

"Valores não chegaram a ser pagos, as pessoas foram mortas", disse o delegado Adailton Adan, em conversa com a imprensa.

As vítimas, Joceval e Jeferson, eram padrasto e enteado e foram sequestrados na comunidade do Quingoma, em Lauro de Freitas. Ainda segundo o delegado Adailton Adan, eles tinham envolvimento com o tráfico de drogas.

Ainda segundo a Polícia Civil, foram apreendidos com eles pistolas calibres 9 mm e .380, celulares, um revólver 357, munições, um carregador de fuzil 7.62 e a quantia de R$ 1.858. Os materiais passarão por perícia, enquanto a origem do dinheiro será investigada.

As ordens judiciais foram cumpridas nos bairros de Brotas, Nova Brasília e Itapuã, em Salvador, e em Caji, no município de Lauro de Freitas, por equipes da Coordenação de Operações e da Delegacia Antissequestro (DAS), com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar.