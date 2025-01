STALKING

Polícia apreende celulares de mulher que passou a perseguir homem após 1ºencontro na Bahia

Os dois se conheceram em um aplicativo de relacionamentos

Dois celulares foram apreendidos no imóvel de uma mulher que é investigada por stalking em Belo Campo, cidade no sudoeste da Bahia. O mandado de busca e apreensão foi cumprido nesta sexta-feira (31) por equipes da 1ª Delegacia de VItória da Conquista.>

Segundo a investigação, os celulares eram usados pela suspeita para prática dos crimes de ameaça e perseguição contra um homem com quem ela teve um encontro amoroso em outubro do ano passado. Os dois se conheceram em um aplicativo de relacionamentos.>

De acordo com a denúncia do homem, logo depois do primeiro encontro, a mulher passou a assediá-lo e ameaçá-lo. “A suspeita usava diversos números e datas, invadindo a privacidade do homem e ameaçando a sua integridade psicológica”, diz o delegado Paulo Henrique Oliveira.>