Polícia apreende mais de R$ 7 mil em materiais falsificados em Feira de Santana

Equipes da Polícia Civil apreenderam diversos produtos em três estabelecimentos comerciais no centro de Feira de Santana, a 130km de Salvador, nesta segunda-feira (6). A ação fez parte da Operação Simulatum.

Ao todo, seis mil pares de tênis, quatro mil blusas, dois mil bonés, 100 óculos de sol, 100 pares de sandálias, 200 carteiras, 100 pares de meias, 100 cintos e 20 perfumes foram apreendidos durante as diligências.

Um homem foi preso em flagrante e outro suspeito de participar do crime já foi identificado e está sendo procurado. Ele e o flagranteado eram donos dos estabelecimentos notificados.

As investigações tiveram início nos primeiros dias de maio, após representantes dos produtos originais denunciarem que lojas do município estariam comercializando e mantendo em estoque produtos falsificados utilizando as marcas registradas.