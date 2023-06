Polícia Civil apreende produtos vencidos em feiras de fogos

A Polícia Civil realizou a 3ª Fase da Operação em Chamas 2023, nesta sexta-feira (16). O conjunto de fiscalizações interagências verificou a regularidade do armazenamento, comercialização e transporte de fogos de artifícios, em feiras e pontos de vendas na Avenida Paralela, em Salvador, e em Lauro de Freitas.



Durante a fiscalização, foram detectados produtos com validades vencidas e etiquetas sobrepostas. Todo material irregular foi apreendido e será destruído. Cerca de 150 mil itens foram apreendidos desde o início da Operação. As inspeções fazem parte da programação, que teve início no dia 5 deste mês e seguirá durante o mês de julho. Informações fornecidas por meio do Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP) também são checadas durante as ações.

A Operação em Chamas 2023 também acontece na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e no interior do estado. Além da CFPC, tem a atuação de equipes da Delegacia do Consumidor (Decon) e do Departamento de Polícia do Interior (Depin) da Polícia Civil.

Participam das ações, o Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro), Departamento de Polícia Técnica (DPT), a Polícia Militar da Bahia (PMBA), o Corpo de Bombeiros Militar (CBMBA), o Exército Brasileiro, a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) estadual e de Lauro de Freitas, a Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon) e o Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA).