Polícia Civil da Bahia anuncia mudanças na estrutura

Novos diretores e coordenadores da Polícia Civil da Bahia foram nomeados. As alterações foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) da quarta (12) e quinta-feira (13), onde mostra os departamentos e coordenações que foram instituídos.



A Delegada-Geral Heloísa Campos de Brito pontuou que a nova fase da Polícia Civil é importante para mudar a reestruturação, que teve grande mudança ainda na década de 70.



“A reestruturação da Polícia Civil tem grande abrangência e vai além de novas unidades, delegacias e outros equipamentos. São novos conceitos e estratégias que estão presentes em cada passo de uma das maiores transformações da história desta instituição bicentenária”, afirmou.