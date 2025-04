EMPREGO

Polícia Civil da Bahia vai abrir concurso com mais de mil vagas em 2025

Edital vai trazer 400 vagas para delegado e demais para investigador

Carol Neves

Publicado em 17 de abril de 2025 às 08:30

Polícia Civil da Bahia Crédito: Ascom-PCBA

A Polícia Civil da Bahia confirmou a publicação do novo edital de concurso ainda em 2025, com mais de 1.000 vagas disponíveis. A informação foi divulgada pelo delegado-geral André Viana durante entrevista ao programa "De cara com o líder", da rádio Baiana FM, na quarta-feira (16. >

"Vamos ter o maior número de vagas, o concurso vai sair esse ano, vai ter quase 400 vagas para delegado e diversas vagas para investigador. Ou seja, serão mais de 1000 vagas para o concurso", afirmou Viana. O delegado destacou ainda a intenção do governo de realizar as nomeações no menor tempo possível após a seleção.>

A preparação para o concurso já havia sido adiantada em março pelo secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, que informou sobre o início dos trâmites para o novo edital. A ampliação das vagas foi possibilitada pela sanção da lei 25.575/2024 no final de janeiro, que criou 2.397 novos cargos na Polícia Civil baiana. >