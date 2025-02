SEGURANÇA PÚBLICA

Polícia deflagra operação contra o tráfico de drogas no sul da Bahia

Operação Proteger, que já teve três fases em Salvador, mira criminosos do interior

O tráfico de drogas no sul da Bahia e, especificamente na região de Porto Seguro, entrou na mira da Operação Proteger, da Polícia Civil (PC), na manhã desta sexta-feira (7). A ação, que já teve três fases em Salvador, é deflagrada a partir do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e cumpri mandados de busca e apreensão expedidos pelo juízo da 1ª Vara Criminal da comarca do município. Nas primeiras horas da manhã, tabletes de cocaína e maconha, balança e embalagens para acondicionar entorpecentes foram apreendidos em dois acampamentos usados por criminosos. >