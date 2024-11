FRAUDE

Polícia desarticula esquema de falsas campanhas de doações na Bahia, Minas e Pernambuco

Páginas simulando doação para vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul levavam usuários a doar para golpistas; 3 foram presos

Uma operação contra fraudes praticadas durante as enchentes de maio no Rio Grande do Sul prendeu três pessoas e cumpriu três mandados de busca e apreensão. A ação aconteceu em Feira de Santana, na Bahia, além de Olinda (PE) e Belo Horizonte (MG), com apoio das polícias civis dos três estados.