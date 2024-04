LAURO DE FREITAS

Polícia desinstala câmeras escondidas por traficantes durante operação

Equipes do Depom retiraram câmeras de monitoramento do tráfico em diversos pontos de Lauro de Freitas

O Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) identificou e retirou câmeras escondidas instaladas em postes por grupos criminosos responsáveis pelo tráfico de drogas e crimes contra a vida. A ação ocorreu como parte de uma operação realizada no bairro da Itinga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), nesta quarta-feira (3).

Câmeras e equipamentos instalados em pontos estratégicos foram recolhidos durante as incursões das equipes do Depom/Sede. Na ocasião, pixações com referência a um grupo criminoso foram apagadas pelos policiais.