CÂMERAS

Polícia desmonta sistema de vigilância de facções em bairro de Salvador

Equipamentos ilegais foram encontrados em postes durante patrulha no Conjunto Fazenda Grande I

Policiais militares do 22º Batalhão removeram nesta quarta-feira (4) um sistema de câmeras de monitoramento instalado ilegalmente por criminosos no Conjunto Fazenda Grande I, em Salvador. Durante uma ação de rotina na Quadra F, os agentes identificaram os equipamentos fixados em postes de iluminação pública. >

Segundo informações da corporação, as câmeras eram utilizadas por facções criminosas para monitorar a área e controlar atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas. Os policiais procederam com a desinstalação imediata dos dispositivos. Todo o material apreendido foi encaminhado à delegacia para registro do ocorrido e investigações posteriores. >