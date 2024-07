SALVADOR

Polícia é atacada com pedras e garrafas ao encerrar festa paredão no Lobato

Policiais militares da 16ª Companhia Independente da PM, com o apoio da CIPT/Rondesp BTS, encerraram uma festa paredão que ocorria, na noite de terça-feira (2), em Santa Luzia do Lobato. De acordo com informações da unidade, as equipes foram acionadas pelo Cicom para verificar uma denúncia de evento clandestino, com a utilização de drogas, na região.