OPERAÇÃO METAFANISMO

Polícia Federal cumpre nove mandados de busca e apreensão por desvio de máquinas agrícolas na Bahia

Mandados foram cumpridos em Salvador, Feira de Santana, Simões Filho e América Dourada

Larissa Almeida

Publicado em 12 de março de 2025 às 20:52

Polícia recuperou alguns dos equipamentos desviados Crédito: Reprodução/Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) cumpriu nove mandados de busca e apreensão na Bahia, especificamente nas cidades de Salvador (7), Simões Filho (1) e América Dourada (1), expedidos pela Justiça Federal de Salvador. A ação contou com a participação de 35 policiais federais, que agiram após a PF deflagrar a Operação Metafanismo na manhã desta terça-feira (12) para apurar o desvio de máquinas e implementos agrícolas do pátio da Coordenação Estadual do DNOCS na Bahia (CEST-BA), no período de 2019 a 2021. >

Os investigados poderão responder pelos crimes de peculato, organização criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Segundo a PF, evidências iniciais a existência de um esquema envolvendo servidores do Órgão e particulares, mediante o qual máquinas e implementos, que deveriam ser entregues para associações ligadas à agricultura familiar, eram vendidos ou desviados para terceiros, o que configura, em tese, o crime de peculato. >

De acordo com a apuração, para viabilizar o esquema, o grupo investigado se aproveitava da montagem de um processo administrativo, pelo qual era possível justificar a saída de cada equipamento do pátio do DNOCS, e lançava a indicação do nome de uma associação de produtores rurais/agricultura familiar como recebedora dos itens. >

As investigações revelaram que os documentos em nome de tais associações eram forjados – sem o conhecimento dos representantes das associações – e que os equipamentos eram desviados em favor de terceiros estranhos aos quadros associativos. Para a PF, a ausência de qualquer ação de fiscalização do DNOCS acerca do uso das máquinas e implementos desviados possibilitou o acobertamento dos desvios praticados. >