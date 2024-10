SERVIÇO

Polícia Federal terá posto em shopping de Salvador em 2025

A Polícia Federal terá um posto de atendimento no Shopping Paralela, em Salvador, a partir de janeiro de 2025. Foi assinado, na tarde de quinta-feira (17), na sede da corporação, em Águas de Menino, o contrato de funcionamento da Central de Atendimento da Polícia Federal (CAP).

“A contratação visa o aprimoramento do atendimento à população, especialmente nos serviços de controle de armas e químicos, fiscalização da segurança privada e emissão de passaportes”, destacou o superintende regional substituto da PF, Marcelo Siqueira, que assinou o documento com o superintendente do centro de compras, José Roberto Ribeiro.