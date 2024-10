BOCA DE URNA E MAIS

Polícia Federal prende 13 pessoas por crimes eleitorais na Bahia

A Polícia Federal prendeu 13 pessoas por crimes envolvendo as eleições municipais neste domingo (6), na Bahia. Ao todo, 12 ocorrências foram registradas, sendo elas boca de urna, compra de voto e tumulto aos trabalhos de mesários.

As cidades com mais registros foram Salvador e Vitória da Conquista, cada uma com dois casos. Completam a lista Porto Seguro, Barreiras, Juazeiro e Jacobina.