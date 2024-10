DIA DA ELEIÇÃO

Compra de voto, boca de urna e ameaça: 48 pessoas são presas por crimes eleitorais na Bahia

Quarenta e nove crimes eleitorais foram registrados pela Polícia Civil até as 12h deste domingo (6), em 33 municípios da Bahia. Ao todo, as Forças da Segurança prenderam 48 pessoas pelos crimes de compra de voto, boca de urna, transporte irregular, ameaça, entre outros delitos.

Os flagrantes aconteceram nas cidades de Camaçari, Alagoinhas, Bom Jesus da Lapa, Eunápolis, Itabuna, Itapetinga, Jacobina, Paulo Afonso, Itaberaba, Aporá, Aramari Barra do Mendes, Caém, Camacan, Coaraci, Conceição do Almeida, Ibicuí, Ibiquera, Inhambupe e Ipirá.

Também houve ocorrências em Jucuruçu, Medeiros Neto, Monte Santo, Mulungu do Morro, Nova Canaã, Pedro Alexandre, Remanso, Rio Real, Santa Brígida, Santana, Serra Preta, Ubatã e Xique-Xique.

Boca de urna é crime

Nas imediações do Colégio Estadual Almirante Barroso, na chamada Escola de Menor, em Paripe, eleitores, vendedores ambulantes e apoiadores foram flagrados fazendo boca de urna, prática proibida por lei.

Conforme determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a boca de urna é proibida durante a votação. A legislação eleitoral proíbe a divulgação de levantamento de intenção de voto entre 8h e 17h do dia da eleição.

Também constituem crimes no dia da eleição o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício ou carreata, bem como a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos. O eleitor que for flagrado praticando tais crimes receberá as mesmas punições.