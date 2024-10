FESTA DA DEMOCRACIA

Eleição em Paripe tem filas, boca de urna e trânsito lento

Em Paripe, no Subúrbio Ferroviário, eleitores reclamaram das filas que se formaram no turno da manhã. No Colégio Estadual Edson Tenório de Albuquerque, a fila de algumas seções dava voltas. Do lado de fora, a reclamação foi por conta da quantidade de santinhos espalhados pelas ruas e calçadas. Algumas pessoas escorregaram e idosos caminharam com dificuldade.