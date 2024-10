ELEIÇÕES 2024

TRE-BA já substituiu seis urnas no estado

Até às 9h30 deste domingo (6), o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) já havia substituído seis urnas eletrônicas com defeito no estado durante a realização do primeiro turno das eleições municipais. A informação foi divulgada no primeiro boletim eletrônico do Tribunal.

Ainda segundo o TRE-BA, as trocas ocorreram nas cidades de Salvador, Feira de Santana, Dias D’Ávila, Itagi e Senhor do Bonfim. Em Salvador, as substituições aconteceram no Colégio Estadual Leonor Calmon, no bairro de Fazenda Grande II e na Escola Municipal do Pau Miúdo, no bairro do Pau Miúdo.