PROJETO PILOTO

Filômetro das seções eleitorais de Salvador está indisponível

Seria a primeira vez do uso da ferramenta nas eleições

Crédito: Reprodução/Site do TRE-BA

Projeto piloto nas eleições municipais de Salvador, o filômetro que mostraria o movimento nas seções eleitorais está indisponível nas primeiras horas deste domingo (6). A ferramenta funciona no site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA).

O filômetro funciona apenas para os eleitores das seções 211, 261, 284, 517 e 536 da 16ª Zona Eleitoral. No entanto, ao tentar realizar a consulta, é exibida a mensagem de "sistema indisponível".

Outro serviço que apresenta instabilidade neste domingo é o de justificar o voto, por meio do e-Título . Quem tentou acessar, encontrou a mensagem de "sistema congestionado".

Além do e-Título, o eleitor poderá apresentar justificativa para o primeiro, o segundo ou ambos os turnos, preenchendo o formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral, disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA). Depois, é só levar o formulário preenchido nas mesas receptoras de votos ou de justificativas instaladas para essa finalidade nos locais divulgados pelos Tribunais Regionais Eleitorais e pelos Cartórios Eleitorais (consulte aqui).