ELEIÇÕES

Eleitores poderão consultar filas das seções eleitorais pela primeira vez em Salvador

Os eleitores soteropolitanos vão contar com uma ferramenta importante para a votação no próximo domingo (6). Pela primeira vez, será possível acompanhar as filas nas seções eleitorais.

Assim como nos anos anteriores, haverá prioridade na fila de votação. Entre os grupos com prioridade, estão pessoas idosas (com 60 anos ou mais), pessoas com mobilidade reduzida, pessoas enfermas, pessoas com transtorno do espectro autista, pessoas obesas, gestantes, lactantes e com crianças de colo. Acompanhante ou atendente pessoal de pessoas com deficiência também terá preferência, mesmo que vote em outra seção.