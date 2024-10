ELEIÇÕES 2024

Fila e muvuca: Colégio Luiz Viana registra lotação nas primeiras horas de votação

Local é o segundo maior colégio eleitoral de Salvador

Wendel de Novais

Publicado em 6 de outubro de 2024 às 09:12

Aglomeração de eleitores na porta do colégio Luiz Viana Crédito: Marina Silva/CORREIO

Como já é de praxe em dia de eleição, o Colégio Estadual Luiz Viana, que fica localizado em Brotas, amanheceu lotado para as primeiras horas de votação neste domingo (6). O movimento na instituição, que foi por anos o maior colégio eleitoral de Salvador, começou antes das 7h. Já às 8h, a Rua Waldemar Falcão, onde fica o colégio, começou a registrar lentidão na circulação de veículos pelo número alto de pessoas que desembarcavam para ir às urnas.

Maurício Sampaio, 36 anos, estava colado no portão antes da abertura. "Cheguei 7h e fiquei logo aqui. Toda eleição sou um dos primeiros a entrar. Voto logo de manhã e fico livre o resto do dia. Agora, não saio daqui em seguida. Como não moro mais aqui, aproveito para ver os parentes e amigos que também votam no Luiz Viana", conta ele, que sai do Rio Vermelho e não pretende mudar o local de votação.

Apesar da grande circulação e de haver filas, o fluxo segue sem interrupção, com entrada e saída rápida dos eleitores dos locais de votação. Ao todo, 17.212 eleitores são esperados no colégio ao longo do dia de votação. Quem precisa entrar no local, porém, tem dificuldade de caminhar sem escorregar porque os passeios e a rua estão completamente tomados de santinhos que foram despejados no local durante a noite de sábado (5).