MULTIDÃO PARA VOTAR

Abertura dos portões no maior colégio eleitoral de Salvador tem fila de dobrar o quarteirão

Faltando 5 minutos para a abertura dos portões, as imediações do Colégio Rotary, em Itapuã, estavam lotadas de eleitores ansiosos. As duas filas, uma para cada lado, dobravam as esquinas.