ELEIÇÃO 2024

SSP mobiliza 34 mil agentes e 4 mil câmeras no primeiro turno na Bahia

Órgãos estaduais, federais e municipais atuam em conjunto para acompanhar a escolta das urnas e reforçar o combate aos crimes eleitorais

Da Redação

Publicado em 6 de outubro de 2024 às 10:17

SSP mobiliza 34 mil agentes e 4 mil câmeras no primeiro turno na Bahia Crédito: Matheus Landim/GOVBA

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) realiza a Operação Eleições 2024 em toda a Bahia para garantir a tranquilidade e a segurança do processo democrático neste domingo (6). Com a participação de 34 mil policiais e bombeiros, além do suporte de aproximadamente quatro mil câmeras espalhadas pelos locais de votação.

No Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no Centro de Operações e Inteligência (COI), em Salvador, cerca de 40 órgãos estaduais, federais e municipais trabalham em conjunto durante as 72 horas de operação para acompanhar a escolta das urnas e reforçar o combate aos crimes eleitorais.

Além do monitoramento e da segurança reforçada pela Operação Eleições 2024, o direito ao voto também será garantido a 612 detentos em 13 unidades prisionais da Bahia, o terceiro estado com o maior número de eleitores nessa condição. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as urnas serão levadas aos presídios, já que os presos preventivos e adolescentes que cumprem medidas socioeducativas não podem sair para votar. No total, 6.322 detentos em todo o Brasil poderão participar do pleito, escolhendo seus representantes municipais.

O governador Jerônimo Rodrigues visitou a Central de Monitoramento neste domingo, ao lado do ministro da Casa Civil, Rui Costa, destacando a importância do CICC na manutenção da ordem e da transparência durante o pleito.

“Estou aqui hoje muito afinado para que a gente possa ,ao final do dia, celebrar o sucesso das eleições , e que a Bahia possa contribuir com essa paz nas eleições. Até as 17h estarei aqui, mas a equipe continuará até amanhã, quando as celebrações, as festas das pessoas estarão acontecendo. A Polícia Civil, a Militar, DPT, área de presídio, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, todos estão aqui dentro. Os órgãos de trânsito do municipais também tentando garantir que a paz das eleições aconteça. Então, é desejar a todos um dia de paz”, explicou Jerônimo.