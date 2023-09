Polícia inicia megaoperação para prender grupo envolvido em mais de 30 homicídios

Uma megaoperação começou na manhã desta sexta-feira (22) para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra um grupo criminoso com envolvimento no tráfico de drogas e vários homicídios em uma região de Salvador, segundo a Polícia Civil.



O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) deu início à operação, que vai cumprir mandados também em Feira de Santana e no sistema prisional, além da capital baiana.



"Esse grupo é responsável por mais de 30 homicídios. É uma operação resultante do trabalho investigativo de mais de um ano conduzidas por equipes do DHPP, que reuniram informações de campo e utilizaram análises de dados de Inteligência e técnicas investigativas modernas, reunindo elementos de prova contra a atuação dos criminosos e permitindo a representação por medidas cautelares de prisão e busca e apreensão contra integrantes da organização", explicou a diretora do DHPP, delegada Andréa Ribeiro.