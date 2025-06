MINI-HORTA

Center Lapa promove oficina em homenagem à Semana do Meio Ambiente

Atividade gratuita será realizada neste sábado (7), com turmas às 13h, 14h e 15h

Em comemoração à Semana do Meio Ambiente, o Shopping Center Lapa realiza neste sábado (7) a Oficina Mini-Horta, uma atividade especial voltada para o público infantil. A ação acontece no Espaço Lapa Cultural (L3), com três turmas programadas para os horários de 13h, 14h e 15h. A oficina é destinada a crianças de até 12 anos. As inscrições são gratuitas, disponíveis pela plataforma Sympla. >