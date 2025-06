TOMARIA?

Bob’s lança milkshake de milho para o São João; veja onde comprar

Produto já está à venda

“O lançamento do milkshake sabor milho é mais do que uma novidade, é uma homenagem à força e à riqueza do Nordeste, que vive o São João com intensidade e alegria. Essa é uma das nossas formas de celebrar o regionalismo e, ao mesmo tempo, mostrar como é possível inovar com respeito e criatividade”, afirma Renata Brigatti Lange, diretora de marketing do Bob’s.>