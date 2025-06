NÃO EMPOLGOU

Relembre outros técnicos que também não venceram na estreia pela Seleção

Empate sem gols com o Equador marca início discreto de Carlo Ancelotti à frente do Brasil

A aguardada estreia de Carlo Ancelotti pela seleção brasileira terminou sem gols e sem vitória. No empate em 0 a 0 com o Equador, na noite da última quinta-feira (6), pela 15ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o treinador italiano teve um início discreto no comando do Brasil, repetindo um histórico que já marcou nomes como Felipão e Ramon Menezes, que também tropeçaram em seus primeiros jogos à frente da equipe. >