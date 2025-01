PERIGO

Polícia investiga esquema de assaltos a motoristas de aplicativo em Camaçari

Trabalhadores eram coagidos por criminosos a realizar transferências bancárias durante corrida

As investigações revelaram o modus operandi dos criminosos. Eles utilizavam aplicativos de transporte para solicitar corridas e, ao embarcarem, anunciavam o assalto. Durante a ação, os motoristas eram coagidos a realizar transferências bancárias, enquanto seus celulares e veículos eram roubados.

No último dia 3, em Campinas de Pirajá, um motorista de aplicativo foi baleado na cabeça durante uma tentativa de roubo. Ele ainda permanece internado no hospital e não há informações sobre a autoria do crime.