Motorista denuncia agressão sofrida em desembarque de passageira

A vítima registrou boletim de ocorrência na Delegacia Territorial de Brotas



Publicado em 7 de janeiro de 2025 às 17:55

Incidente foi gravado pelo motorista Crédito: Reprodução

Um motorista de aplicativo denunciou uma agressão sofrida durante uma corrida no dia 26 de dezembro. Em vídeo gravado no momento do incidente, a médica Fedra Emanuela Aquino aparece desferindo tapas no condutor Luan Felipe Araújo Cruz, de 33 anos, após ele se recusar a entrar em um condomínio no Horto Florestal. A vítima registrou boletim de ocorrência na Delegacia Territorial de Brotas.

No áudio da gravação, a mulher pede para que o motorista entre no condomínio Palazzio Castel Roseto, localizado na Rua Waldemar Falcão. Ela justifica o medo de sair do carro por estar “cheia de joias”. O condutor, por sua vez, afirma que não vai sair do veículo, pois ele "não vê necessidade”.

Em seguida, as imagens mostram Fedra Emanuela mexendo no volante do veículo e dando diversos tapas no piloto, enquanto o chama de “imbecil” repetidas vezes. Após a agressão, Luan Felipe sai do veículo, avisa que vai na polícia e enfatiza que o incidente foi gravado.

Segundo o motorista, a situação começou a se desenhar de forma tensa desde o embarque da passageira. “Acho que ela estava com uma amiga ou parente no Canela. Quando ela entrou no carro, ela não respondeu o ‘bom dia’, mas, até então, tudo bem”, disse o condutor, que continuou.

“Quando chegamos, ela estava com medo de ser assaltada, mas eu disse que não tinha risco porque a região é cheia de seguranças, incluindo a guarita do condomínio. Quando ela começou a me agredir, eu tomei um susto. Eu saí do carro e ela continuou me xingando, então eu avisei que ia prestar queixa. Eu sou muito calmo nessas situações, então eu preferi me retirar, até para não ocorrer nada pior caso ela tivesse algo na bolsa”, declarou.

A Polícia Civil informou que investiga um caso de injúria com características semelhantes às exibidas no vídeo. “Conforme o relato registrado, a vítima, que trabalhava como motorista de aplicativo, foi agredida verbal e fisicamente por uma passageira ao chegar ao destino”, destacou a corporação. Buscas e depoimentos estão em andamento para esclarecer os detalhes do incidente.

A reportagem tentou contato com Fedra Emanuela Aquino, mas não obteve resposta até o momento. O espaço permanece aberto para que ambas as partes possam se manifestar sobre o caso.