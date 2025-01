GOVERNO LULA

Publicitário baiano é confirmado como substituto de Paulo Pimenta na Secom

Novo líder da pasta, Sidônio Palmeira participou da campanha do chefe do Executivo em 2022

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nomeará o publicitário baiano Sidônio Palmeira no lugar do ministro Paulo Pimenta na Secretaria de Comunicação Social (Secom). A troca foi confirmada por Pimenta ao Metrópoles nesta terça-feira (7). A oficialização da saída deve ocorrer entre o fim desta semana e o início da próxima. Novo líder da pasta, Sidônio participou da campanha do chefe do Executivo em 2022.