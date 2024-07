SAIU DE SÃO CAETANO

Polícia investiga o desaparecimento de professor universitário em Salvador

A Polícia Civil está investigando o desaparecimento do professor universitário Fabio Alex Franca Teixeira, 56 anos. De acordo com a Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP), através da assessoria de comunicação, Fabio foi visto pela última vez na quarta-feira (17).

Ele saiu de São Caetano em direção à Avenida Sete de Setembro. Segundo a família, em seguida, o professor seguiria para uma faculdade onde dá aulas, no bairro de Cajazeiras 8.

Ainda de acordo com a a Polícia Civil, oitivas e diligências estão em andamento para a localização do desaparecido. Quem tiver informações sobre o paradeiro de Fábio pode entrar em contato através do telefone 181.