SALVADOR

Polícia investiga se empresa de cannabis medicinal era usada para tráfico de drogas

Operação deflagrada nesta segunda-feira (10) cumpriu 24 mandados

Uma operação contra a venda de 'maconha líquida' em Salvador mira uma empresa que tem autorização para vender cannabis para fins medicinais. A informação foi confirmada pelo delegado Guilherme Machado, que revelou que a substância foi encontrada em cigarros eletrônicos e até potes de geleia em um prédio localizado no Corredor da Vitória, área nobre da capital baiana. >

"O investigado tinha uma autorização, uma empresa, que tinha o viés de fornecer a solução de cannabis em líquido para pacientes que sofrem determinado tipo de patologia. Ocorre que, essa autorização, foi extrapolada, segundo as investigações", explica o delegado. Guilherme Machado não confirmou se médicos ou outros profissionais de saúde são alvo da investigação.>

Tetrahidrocanabinol (THC) é a principal substância psicoactiva encontrada nas plantas do gênero cannabis. A Anvisa autorizou a importação de produtos derivados de cannabis para fins medicinais por meio de prescrição médica em 2015. Diversos estudos comprovam que a maconha medicinal auxilia no tratamento de doenças como epilepsia e esclerose múltipla.>

Líder do esquema >

A operação tinha um alvo principal: Vitor Lobo. O suspeito, que teve mandado de prisão cumprido no prédio em que mora no Corredor da Vitória na manhã desta segunda-feira (10), foi preso por agentes do Departamento Especializado de Repressão ao Narcotráfico (Denarc). >