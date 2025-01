FUGA DE EUNÁPOLIS

Polícia localiza acampamento improvisado que pode ter sido usado por fugitivo

Espaço estava situado nos fundos da residência dos familiares de Anailton Souza Santos

Millena Marques

Publicado em 8 de janeiro de 2025 às 08:33

Polícia Civil Crédito: Divulgação

A Polícia Civil localizou um acampamento improvisado que pode ter sido utilizado por um dos 16 detentos que fugiram do Conjunto de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, no dia 12 de dezembro de 2024. O espaço foi identificado e desmontado na última terça-feira (7).

De acordo com a Polícia Civil, equipes do Setor de Investigação (SI) da Delegacia Territorial de Eunápolis realizavam diligências para localizar um dos fugitivos, Anailton Souza Santos. O acampamento foi localizado em uma área de mata na região conhecida como Boqueirão, nos fundos da residência dos familiares do foragido.

O acampamento foi montado com uma barraca, colchonetes e cobertores. Segundo a polícia, as características do espaço apontaram que o local estava sendo utilizado recentemente. Todo o material encontrado foi destruído para impedir a reutilização.

Acampamento improvisado Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Cerca de um mês após a fuga dos 16 detentos do Conjunto Penal de Eunápolis, nenhum fugitivo foi recapturado. O grupo fugiu após homens armados invadirem a unidade prisional. A ação criminosa tinha como objetivo a liberação de um preso em específico: Ednaldo Pereira Souza, o Dadá, que chefia a facção conhecida como Primeiro Comando de Eunápolis (PCE). Após trocar tiros com policiais penais, os invasores foram até a cela de Dadá, mas liberaram também outros membros da facção.

A fuga foi flagrada pelas câmeras internas de segurança da unidade. Nas imagens, é possível ver os criminosos saindo 'escoltados' pelos suspeitos. Um dia após a ação criminosa, 13 de dezembro, o secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização, José Castro, determinou uma intervenção de 30 dias, que podem ser prorrogados por período igual, se necessário. O secretário determinou ainda a instauração de uma sindicância que vai apurar a invasão e a fuga.