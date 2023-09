Polícia localiza e desmonta acampamentos utilizados por traficantes em Valéria

Policiais civis e federais desmontaram na manhã desta quinta-feira (21), acampamentos utilizados por traficantes no bairro de Valéria. Nas estruturas foram encontrados colchonetes, roupas, água, entre outros itens. Na região de mata fechada, equipes da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE) e do Comando de Operações Táticas (COT), com apoio do Comando de Aviação Operacional (CAOP) localizaram as estruturas.



Dois criminosos foram presos, na noite da última terça-feira (19), por equipes da Polícia Federal presentes no bairro . Os policiais federais, militares e civis realizam varreduras em imóveis e áreas de mata do bairro para localizar criminosos e armas na região. As equipes faziam varreduras, quando localizaram dois homens escondidos no mato, na Segunda Travessa Agnaldo Leite. Com a dupla foram encontradas maconha, munições 9 milímetros, R$350, três celulares e um blusão camuflado.