SEGURANÇA

Polícia Militar realiza Operação Força Total em todo Brasil

Objetivo é combater a criminalidade em todas as regiões do país

A Polícia Militar da Bahia (PMBA) participa da 8ª edição da Operação Força Total Nacional, ação em conjunto no Brasil para combater a criminalidade em todas as regiões do país, nesta sexta-feira (18). A iniciativa mobiliza todo o efetivo da corporação.