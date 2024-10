INVESTIGAÇÃO

Operação mira PMs envolvidos em execução e fraude processual na Bahia

Segundo informações do Ministério Público, a operação teve o objetivo de colher mais provas sobre as circunstâncias das mortes de Alan de Aquino Silva, ocorrida em janeiro de 2020, “no campo de futebol alegre”, e de Juracy Gonçalves Junior, que aconteceu em maio de 2020 no “Bar da Lama”, em São Sebastião do Passé.