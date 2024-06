Polícia ocupa bairro da Palestina e cumpre mandados de prisão

O bairro da Palestina foi ocupado na manhã desta sexta-feira (14) por policiais. Segundo a Polícia Civil, policiais buscam por drogas, armas e outros materiais ilícitos, além de pessoas com mandados de prisão em aberto.

Centenas de policiais civis da Coordenação de Operações do Departamento de Polícia Metropolitana (COP/Depom) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) participam da operação.

Ainda de acordo com a polícia, a Operação Ponta de Lança tem como objetivo a repressão da atuação de criminosos responsáveis pelo tráfico de drogas e crimes contra a vida na região. Durante as ações, também são verificadas denúncias e outras informações levantadas durante investigações em curso na 8ª Delegacia Territorial (DT/Valéria).

O diretor do Depom, delegado Arthur Gallas, destaca a importância das ações. “Estamos reforçando as atividades de polícia judiciária em campo, bem como a busca por autores contumazes de crimes na região, além de materiais ilícitos utilizados pelos grupos criminosos, que refletem nas ocorrências registradas em unidades do nosso Departamento”, pontuou.