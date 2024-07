PAULO AFONSO

Polícia prende agente penitenciário suspeito de levar celulares e drogas para presídio

A suspeita é de que o policial penal recebia dinheiro dos presos

Publicado em 18 de julho de 2024 às 19:02

Crédito: Reprodução/TV Bahia

A Polícia Civil, em conjunto com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), prendeu um servidor penitenciário na manhã desta quinta-feira (18), no Conjunto Penal de Paulo Afonso. A suspeita é de que o policial penal recebia dinheiro dos presos para entrar com celulares e drogas dentro do presídio.

Além da prisão, os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão no Conjunto Penal e em outros dois endereços do suspeito. Ele responderá por tráfico de drogas, associação para o tráfico, associação criminosa e corrupção passiva. O servidor também está sob investigação de um suposto envolvimento no homicídio de uma testemunha do caso. A Polícia Civil encaminhou o acusado à Delegacia Territorial de Paulo Afonso, onde ele vai passar por audiência de custódia.

As investigações foram iniciadas em junho deste ano, após denúncias de irregularidades no Conjunto Penal em Paulo Afonso. De acordo com as informações da Polícia Civil, o suspeito realizava os crimes desde 2016.