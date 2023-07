Polícia recupera veículo da Alba roubado em Lauro de Freitas

A polícia recuperou um Toyota Corolla Cross, da frota da Assembleia Legislativa da Bahia, que havia sido roubado horas antes, em Lauro de Freitas, na tarde desta segunda-feira (3). O carro foi recuperado no estacionamento de um hipermercado em São Cristóvão. O titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), delegado Maurício Moradillo, explicou que os suspeitos do assalto estão sendo procurados. "Os policiais da unidade estão em diligências e outras ações investigativas, com o objetivo de localizar os criminosos", informou.

Investigadores da DRFRV também localizaram duas motocicletas com restrição de roubo, no bairro do Pau Miúdo. Os veículos estavam em uma rua utilizada para realizar desmanche e retirada de rastreadores. As motos foram encaminhadas para perícia.