CRIME AMBIENTAL

Polícia resgata 190 aves silvestres no sudoeste da Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou 190 aves silvestres durante uma fiscalização em um veículo no quilômetro 751 da BR-116, município de Poções, no sudoeste do estado, nesta terça-feira (7). Os animais estavam no banco traseiro do carro, em gaiolas cobertas por um lençol.