CRIME AMBIENTAL

PRF resgata pássaros silvestres transportados de forma ilegal em Conquista

No sábado (6), na BR 116, em Vitória da Conquista, policiais rodoviários federais realizavam fiscalização de trânsito quando abordaram um ônibus interestadual procedente de São Paulo com destino à Paraíba e flagraram o transporte ilegal de aves silvestres.

Durante a inspeção, os agentes encontraram uma gaiola com dois pássaros da espécie Coleirinha, acondicionados em um saco plástico aos pés de um dos passageiros. O passageiro admitiu ter adquirido as aves com um conhecido e pretendia levá-las para a cidade de Carnaíba com intuito de criá-las.