FEMINICÍDIO

Mulher é morta por companheiro que já havia tentado matá-la em 2019 na Bahia

Ele estava preso no Conjunto Penal de Brumado, depois de ter sido condenado a nove anos de regime fechado

Uma mulher foi morta pelo companheiro, na madrugada deste domingo (7), na cidade de Iuiu, no interior da Bahia. A vítima de 35 anos foi identificada como Eliete dos Santos Silva. Segundo informações da Polícia Civil, Eliete foi morta a facadas pelo companheiro na praça da Matriz.

O autor do crime, ainda de acordo com a Polícia Civil, já havia tentado matar a vítima em maio de 2019. Ele estava preso no Conjunto Penal de Brumado, depois de ter sido condenado a nove anos de regime fechado.