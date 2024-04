HOMICÍDIO NO BAIRRO

Uneb anuncia retomada de atividades após três dias de suspensão por insegurança

Universidade suspendeu aulas e atividades por causa da violência no seu entorno

Publicado em 7 de abril de 2024 às 12:50

Uneb Crédito: Divulgação

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) anunciou a retomada das aulas no campus do Cabula para essa segunda-feira (8). A instituição suspendeu todas as atividades pelo clima de insegurança no bairro.

Um homem foi assassinado a tiros no ponto de ônibus que fica em frente à instituição, na Rua Silveira Martins, no Cabula, na quinta-feira (4), por volta das 14h30. No dia do crime, estudantes relatam que ficaram assustados com os barulhos dos mais de 40 disparos em direção à cabeça da vítima. "Eu estava no banheiro e achei que alguém tinha invadido a universidade. O pessoal se trancou nas cabines com medo de acontecer alguma coisa", contou uma estudante, que preferiu não se identificar.

Comerciantes da região também ficaram assustados com o caso, e afirmaram que crimes violentos não são comuns na região. Os disparos também atingiram a casa de uma moradora da região.

Em nota divulgada nesse sábado (6), a universidade informou que a decisão de retomar as atividades foi tomada após ações da Secretaria da Segurança Pública na região.