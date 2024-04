CABULA

Uneb suspende aulas por três dias após crime em frente à instituição; alunos relatam medo

Homem foi morto com mais de 40 tiros na Rua Silveira Martins

Gilberto Barbosa

Publicado em 4 de abril de 2024 às 18:58

Crédito: Divulgação

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) suspendeu as aulas pelos próximos três dias, após um homem ser assassinado a tiros no ponto de ônibus que fica em frente à instituição, na Rua Silveira Martins, no Cabula. O caso ocorreu nesta quinta-feira (4), por volta das 14h30.

Segundo a Reitoria da instituição, haverá "suspensão das atividades acadêmicas e administrativas presenciais na unidade nesta quinta-feira (4), na sexta-feira (5) e no sábado (6) por conta do "episódio de violência que resultou em homicídio, ocorrido na área externa da universidade. Primando pela segurança da comunidade acadêmica, até que se compreenda os fatos e o risco iminente, as atividades deverão ocorrer por mediação tecnológica nas próximas 48 horas".

Estudantes relatam que ficaram assustados com os barulhos dos mais de 40 disparos em direçã à cabeça da vítima. "Eu estava no banheiro e achei que alguém tinha invadido a universidade. O pessoal se trancou nas cabines com medo de acontecer alguma coisa", contou uma estudante, que preferiu não se identificar.

Comerciantes da região também ficaram assustados com o caso, e afirmaram que crimes violentos não são comuns na região. Segundo um funcionário de um supermercado, os clientes correram para dentro do estabelecimento quando tudo aconteceu.

"É mais comum acontecer assaltos por aqui, no início da manhã e de noite. Eu estava no mercado e os clientes vieram correndo para se proteger. Depois todo mundo saiu e viu o que tinha acontecido", disse.

A vítima, que ainda não foi identificada, foi abordada por três motocicletas - não há informações se havia apenas um condutor em casa veículo.

Um dos tiros chegou a invadir o apartamento de um mulher, que teve a cama da neta perfurada. Ninguém ficou ferido.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.