SALVADOR

Polícia prende suspeitos de torturar e matar homem em Cajazeiras

Os investigados integram um grupo com atuação no tráfico de drogas na região de Cajazeiras. Após o cumprimento dos mandados, expedidos pelo 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri com o objetivo de esclarecer o crime, os suspeitos passaram pelos exames de lesões de praxe e estão à disposição da Justiça.