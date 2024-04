RIBEIRA DO POMBAL

Suspeito de crime ambiental é detido transportando aves silvestres ilegalmente

Durante uma fiscalização no quilômetro 170 da BR-110, no município de Ribeira do Pombal, no nordeste baiano, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou um veículo que levava quatro pássaros em uma gaiola de aproximadamente 30 cm de comprimento. As aves da espécie canário da terra eram transportadas sem qualquer documentação ambiental ou anilha.