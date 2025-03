SALVADOR

Policiais civis cumprem mandados de prisão em circuitos do Carnaval

Um dos suspeitos é investigado por roubo e foi localizado no Pelourinho

Tharsila Prates

Publicado em 3 de março de 2025 às 23:19

Portal de abordagem da polícia Crédito: Divulgação Márcia Santana/ Ascom SSP

Dois homens com mandados em aberto foram presos nesta segunda-feira (3), no circuito da folia, por equipes da Coordenação de Carnaval do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). >

Um dos suspeitos, investigado pelo crime de roubo, foi localizado no Pelourinho por policiais velados e conduzido para a Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur). >

Já no circuito Osmar (Campo Grande), um homem de 42 anos foi reconhecido por uma das câmeras do sistema de monitoramento e identificação facial. Ele estava com um mandado de prisão cível em aberto (dívida de pensão alimentícia) e foi encaminhado para a unidade da Central de Flagrantes do Passeio Público. >

A dupla foi submetida aos exames de praxe, ficando à disposição da Justiça.>

Prisões por reconhecimento facial>

Além da dupla, um suspeito de tráfico também foi preso nesta segunda-feira (3), quinto dia oficial de Carnaval. As prisões foram realizadas após flagrantes do Sistema de Reconhecimento Facial da SSP.>

Com as últimas capturas, a ferramenta atingiu a marca de 37 pessoas com mandados de prisão localizadas no circuito da festa.>

Entre os presos aparecem procurados por homicídio, tráfico de entorpecentes, violência contra a mulher, prática de roubo, furto e dívida de pensão alimentícia.>

Cerca de 1.500 câmeras são empregadas pela SSP para garantir a tranquilidade da folia e impedir o acesso de foragidos do sistema de Justiça. >